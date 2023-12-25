На Украине только 589 приходов поддержали раскольников из ПЦУ

«Опендатабот»: только 589 церквей на Украине покинули Московский патриархат

Из более 8 тысяч украинских церквей, относящихся к канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ), только 589 приходов перешли в состав раскольнической Православной Церкви Украины (ПЦУ). Такую статистику приводит украинский проект «Опендатабот».

Согласно данным проекта, по состоянию на 25 декабря на Украине продолжает действовать 8193 приход УПЦ. Больше всего церквей сменили патриархат в центральной части страны: 138 в Киевской области, 125 в Хмельницкой, 67 в Винницкой. Достаточно сторонников украинской автокефалии нашлось и на западе: 62 прихода перешли в лоно ПЦУ в Волынской области, 46 — в Ровенской области.

В восточных регионах Украины церковный раскол не нашел поддержки. В Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях не зафиксирован ни один приход, который бы изменил свою принадлежность. Похожая динамика наблюдается и на юге страны. Здесь по количеству сторонников автокефалии лидирует Херсонская область, где в ПЦУ перешли всего лишь 4 церкви.

Ранее стало известно, что в начале 2024 года Верховная Рада Украины может принять закон, запрещающий деятельность УПЦ в стране. В ООН заявили, что подобный законопроект вызовет нарушение международного права со стороны Киева.