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11:07, 25 декабря 2023Экономика

Набиуллина предсказала падение прибыли банков в 2024 году почти в два раза

Набиуллина: в 2024 году чистая прибыль российских банков снизится на 40 %

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Чистая прибыль российских банков в следующем году может составить чуть более двух триллионов рублей, рассказала в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Это на 40 процентов меньше, чем ожидаемые результаты 2023 года.

«Из-за высоких ставок их маржа может немного сократиться, тем более что высокие ставки быстрее переносятся на сторону депозитов, чем на сторону заемщиков и кредиторов. Но все-таки экономическая активность развивается, [наблюдаются] положительные темпы роста, у них [банков] будет возможность зарабатывать прибыль», — сказала она.

При этом председатель ЦБ уточнила, что, несмотря на годовое падение относительно среднегодовых величин, показатель вырастет. За два года прибыль в среднем составит 1,7-1,8 триллиона рублей, что примерно на четверть меньше, чем в докризисном 2021 году.

По итогам 2023 года регулятор ожидает, что чистая прибыль банков вырастет до 3,2 триллиона рублей. В 2022 году банки заработали 203 миллиарда рублей, в 2021-м — 2,4 триллиона рублей.

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      Мария Грушко
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