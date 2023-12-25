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01:24, 25 декабря 2023Мир

Названо самое большое препятствие на пути Украины в Евросоюз

Nihon Keizai: коррупция является самым тревожным аспектом на пути Украины в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Коррупция, пожалуй, является наиболее тревожным аспектом членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Такое препятствие на пути Киева назвало японское издание Nihon Keizai.

Отмечается, что даже Министерство обороны, которое находится на переднем крае противостояния с российской армии, постоянно подвергается обвинениям в коррупции вокруг продовольствия и оборудования. «Никто не смирится с тем, что его средства, выделенные на поддержку, исчезают в темноте», — говорится в статье.

Автор материала также допустил, что ажиотаж вокруг переговоров о присоединении может вскоре смениться разочарованием от финансовых проблем и коррупции на Украине. По его мнению, в таком случае произойдет именно то, чего хочет Россия.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США для переговоров о продолжении финансовой помощи Киеву. В ходе визита он заверил законодателей в том, что проблема коррупции на Украине не является серьезной преградой для предоставления финансовой и военной помощи.

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      Марина Совина
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