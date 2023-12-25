Опасную трассу перекрыли в российском регионе

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли из-за гололеда

Автомобильное движение по трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск временно перекрыли. Решение было принято в связи с гололедом, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей ФКУ «Уралуправтодор».

«До границы Тюменской области движение остановлено полностью», — заявил оперативный дежурный организации. Уточняется, что ограничения были введены на участке с 436-го по 542-й километр в Тюменской области и участке с 572-го по 698-й километр в Ханты-Мансийском АО, где ведутся работы по противогололедной обработке дорожного полотна.

Трасса Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в 2023 году была признана самой опасной федеральной дорогой в регионе. По данным ГИБДД, там ежегодно происходит более 100 ДТП. За последние 2,5 года был зафиксирован 101 летальный случай.

Ранее пятерых человек, в том числе троих детей, не стало после лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.