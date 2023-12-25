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12:21, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

В России расширят сотрудничество с Google по обмену трафиком

Российские операторы расширят сотрудничество с Google по обмену трафиком

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российские операторы расширят сотрудничество с компанией Google по обмену трафиком. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Сообщается, что отечественные операторы перейдут на новый формат обмена трафиком с Google — через прямое присоединение к сети компании. Это позволит обеспечить быструю загрузку контента от Google, а также поможет IT-гиганту сэкономить на передаче контента.

До сих пор Google использовала для доставки контента специальные серверы Google Global Cache. Однако после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года компания перестала поставлять новые серверы в Россию, а существующие постепенно выходят из строя. Новый формат обмена трафиком должен решить эту проблему.

Ранее стало известно, что Google оштрафовали в России на 4,6 миллиарда рублей. Поводом стало то, что компания систематически не удаляла фейки о спецоперации.

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      Евгения Наумова
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