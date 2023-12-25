Организовавших нарколабораторию россиян приговорили к длительным срокам

Суд в Саратове дал 16 и 19 лет колонии двум организаторам нарколаборатории

Суд в Саратовской области приговорил к лишению свободы на 16 и 19 лет двоих местных жителей, организовавших нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, нарколабораторию в частном доме поселка Красный Текстильщик нашли в августе 2022 года. Во время обысков в помещении силовики обнаружили и изъяли специальное лабораторное оборудование, а также прекурсоры и реагенты, используемые для производства мефедрона.

Против организаторов было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 228.4 («Незаконное производство прекурсоров наркотиков»), части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство и хранение наркотиков»), части 2 статьи 228.3 («Незаконное приобретение и хранение прекурсоров наркотиков») УК РФ. По решению судьи 30-летний организатор лаборатории проведет в колонии особого режима 19 лет, а его 36-летний подельник — 16 лет в колонии строгого режима.

Ранее полицейские Подмосковья выявили нарколабораторию и задержали троих ее работников.