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19:01, 25 декабря 2023Бывший СССР

Появились кадры последних боев за Марьинку

В сети появились кадры последних боев за Марьинку в ДНР

В сети появились кадры последних боев за Марьинку в Донецкой народной республике (ДНР). Их опубликовали «Известия».

На видео можно заметить, как российские военные ведут бои с украинскими войсками, применяя артиллерию. За боевыми действиями наблюдал оператор дрона. Кроме того, видно, как военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) обнаруживают огневые точки и живую силу армии Украины.

25 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ в связи со взятием под контроль Марьинки оттесняют боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Во время доклада глава Минобороны страны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт.

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      Кристина Есикова
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