Путин заявил об оттеснении ВСУ от Донецка

Путин: в связи со взятием Марьинки ВС России отодвигают ВСУ от Донецка

Вооруженные силы (ВС) России в связи со взятием под контроль Марьинки оттесняют боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

В ходе доклада глава Минобороны страны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике.

«Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника», — сказал президент.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что ВСУ понесли потери при попытке вернуть брошенные ранее позиции в районе Артемовска. По его словам, при попытке атаковать противник встретил ответный огонь и был вынужден оттянуть личный состав на этом участке.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.