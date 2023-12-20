В ДНР рассказали о потерях ВСУ при попытке атаковать у Артемовска

Гагин: ВСУ понести потери при попытке атаковать в районе Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери при попытке вернуть брошенные ранее позиции в районе Артемовска. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

Гагин рассказал, что при попытке атаковать противник встретил ответный огонь и был вынужден оттянуть личный состав на этом участке. В итоге ВСУ потеряли две бронемашины пехоты и до 30 военных.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ организовали склады ракетно-артиллерийского вооружения в районе подконтрольного им города Часов Яр под Артемовском.

Военный эксперт Юрий Кнтутов отметил, что Российская армия практически взяла Авдеевку в кольцо. «Марьинка почти под контролем, осталась пара домов. В Артемовске, Клещеевке взяты все высоты», — отметил он.