Военный раскрыл две причины снижения темпов военного производства на Украине
Жадность украинских олигархов и удары Вооруженных сил (ВС) РФ по военно-промышленным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к тому, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны был подорван, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» Кнутов раскрыл две причины снижения темпов военного производства на Украине.
«Если говорить о производстве оружия, то даже представители стран НАТО не раз говорили [президенту Украины Владимиру] Зеленскому о том, что за время проведения специальной военной операции (СВО) Киев мог наладить хотя бы производство снарядов и патронов. Жадность олигархов привела к тому, что военная промышленность Украины была в значительной степени подорвана», — сказал эксперт.
Он также подчеркнул, что с начала СВО оставшимся на Украине предприятиям были нанесены серьезные удары.
«Украина провела совещания с представителями стран Запада, с бизнес-кругами, где она просила наладить выпуск разной боевой техники на территории страны, (...) поэтому Украина просит значительное количество систем ПВО, чтобы прикрыть эти объекты от возможных ударов нашего высокоточного оружия», — добавил Кнутов.
Мы внимательного следим за обстановкой и по мере появления информации о налаживании производства оружия мы пресекаем подобного рода строительства. (...) Сомневаюсь, что Киев сможет наладить производство какого-либо оружия на территории страны
Ранее старший офицер Вооруженных сил Украины, чье имя не раскрывается, заявил, что Россия уничтожила военную промышленность Украины. Военный обвинил Россию в уничтожении военной промышленности Украины и подчеркнул, что Киев лишился возможности производить оружие. Сейчас страна полностью зависит от поставок от США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.
Офицер добавил, что использование Россией нового оружия и тактик вынуждает Киев адаптировать свои запросы к Западу насчет нужной техники. Например, сейчас Киеву нужно больше ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чем ожидалось.