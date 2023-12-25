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16:56, 25 декабря 2023Бывший СССР

Военный раскрыл две причины снижения темпов военного производства на Украине

Военный эксперт Кнутов: жадность украинских олигархов подорвала ВПК страны
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Жадность украинских олигархов и удары Вооруженных сил (ВС) РФ по военно-промышленным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к тому, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны был подорван, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» Кнутов раскрыл две причины снижения темпов военного производства на Украине.

«Если говорить о производстве оружия, то даже представители стран НАТО не раз говорили [президенту Украины Владимиру] Зеленскому о том, что за время проведения специальной военной операции (СВО) Киев мог наладить хотя бы производство снарядов и патронов. Жадность олигархов привела к тому, что военная промышленность Украины была в значительной степени подорвана», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что с начала СВО оставшимся на Украине предприятиям были нанесены серьезные удары.

«Украина провела совещания с представителями стран Запада, с бизнес-кругами, где она просила наладить выпуск разной боевой техники на территории страны, (...) поэтому Украина просит значительное количество систем ПВО, чтобы прикрыть эти объекты от возможных ударов нашего высокоточного оружия», — добавил Кнутов.

Мы внимательного следим за обстановкой и по мере появления информации о налаживании производства оружия мы пресекаем подобного рода строительства. (...) Сомневаюсь, что Киев сможет наладить производство какого-либо оружия на территории страны

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО

Ранее старший офицер Вооруженных сил Украины, чье имя не раскрывается, заявил, что Россия уничтожила военную промышленность Украины. Военный обвинил Россию в уничтожении военной промышленности Украины и подчеркнул, что Киев лишился возможности производить оружие. Сейчас страна полностью зависит от поставок от США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.

Офицер добавил, что использование Россией нового оружия и тактик вынуждает Киев адаптировать свои запросы к Западу насчет нужной техники. Например, сейчас Киеву нужно больше ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чем ожидалось.

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      Кирилл Садовский
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