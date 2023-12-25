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17:15, 25 декабря 2023Экономика

Путин дал Центробанку новые полномочия

Путин дал ЦБ России право ограничивать сделки участников финансового рынка

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Центробанку право в случае угрозы стабильности финансового рынка страны ограничивать на срок до шести месяцев операции тех или иных участников фондового и валютного рынков, а также запрещать всем его участникам проведение отдельных действий (сделок, операций). Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, регулятор, согласно полученным полномочиям, сможет теперь требовать от центрального контрагента изменить порядок расчетов и исполнения требований, предъявляемых к определенному участнику клиринга по обеспечению исполнения своих обязательств.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила банки о возможном введении запрета на продажу некоторых продуктов физическим лицам. Она напомнила, что у ЦБ есть право приостанавливать продажу отдельных продуктов и требовать обратный выкуп в случае, если продажа была осуществлена недобросовестным образом.

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      Дмитрий Воронин
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