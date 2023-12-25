Путин назвал долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС

Путин: доля нацвалют в торговле внутри ЕАЭС уже превысила 90 % и будет расти

Доля национальных валют в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превысила 90 процентов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что названный показатель, «без сомнения, будет расти». Путин также обратил внимание на то, что за девять месяцев 2023 года торговля между странами союза выросла на 8,9 процента.

25 декабря страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном на церемонии в Санкт-Петербурге.

Переговоры о заключении соглашения вышли на финишную прямую годом ранее. В марте прошлого года в ЕЭК отмечали, что стороны приступили к обсуждению перечней товаров, которые впоследствии будут торговаться в беспошлинном режиме.