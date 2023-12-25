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15:53, 25 декабря 2023Экономика

В России подписали соглашение о свободной торговле с Ираном

Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном взамен временного

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном на церемонии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, подписанный председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем, вице-премьером России Алексеем Оверчуком и министром промышленности, рудников и торговли Ирана Аббасом Али-Абади, придет на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению. Свои подписи под ним поставили также представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Переговоры о заключении соглашения вышли на финишную прямую годом ранее. В марте прошлого года в ЕЭК отмечали, что стороны приступили к обсуждению перечней товаров, которые впоследствии будут торговаться в беспошлинном режиме. В ноябре того же года российский вице-премьер Александр Новак заявил о скором заключении договоренности.

«Мы договорились также снимать все барьеры, существующие сегодня на пути развития торговли между нашими странами. И речь идет о снижении барьеров на границах третьих стран», — говорил он.

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      Дмитрий Воронин
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