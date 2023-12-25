Россиянин получил восемь лет колонии за провоз наркотиков контрабандой в бетоне

В Кузбассе суд дал 8 лет контрабандисту, провезшему наркотики в бетонных блоках

Промышленновский районный суд Кемеровской области приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы жителя Новокузнецка, который провез в Россию почти 70 килограммов наркотика в бетонных блоках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела о контрабанде запрещенных веществ, а также незаконном обороте наркотиков и легализации денег. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствием установлено, что за свои действия фигурант получил более 2,5 миллиона рублей на банковский счет. Часть денег от наркопреступлений он легализовал, оплачивая электроэнергию и ежемесячную аренду помещения.

О задержании 35-летнего контрабандиста стало известно 3 февраля. Силовики изъяли у него четыре килограмма героина и 65 килограммов гашиша, которые были замурованы в бетон.

