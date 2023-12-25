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10:37, 25 декабря 2023Россия

Россиянин выставил из автобуса оставшегося одного в салоне школьника

В Дзержинске водитель обматерил без причин и выставил из автобуса школьника

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Дзержинске Нижегородской области водитель автобуса № 15 обматерил без причин 15-летнего школьника, который остался один в салоне, и выставил его за восемь остановок от дома. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, россиянин внезапно выключил свет в салоне. На 41-й остановке вышел последний пассажир. После этого водитель пообещал разбить лицо подростку, выгнал его и уехал.

Школьник оказался на улице за восемь остановок до нужного места. Юноша еле дождался другого автобуса.

Он обратился с жалобой в муниципальное унитарное предприятие «Экспресс» и Минтранс Нижегородской области. По факту случившегося уже организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярске двух детей высадили из маршрутного автобуса, когда температура воздуха на улице составляла минус тридцать градусов.

До этого в Мурманске кондуктор автобуса отогрела замерзшего ребенка-безбилетника

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      Анна Щербакова
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