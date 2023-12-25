Россиянин вошел в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы

Россиянин Лунев вошел в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы

Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев вошел в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 по числу совершенных сейвов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Спортсмен совершил 23 сейва в шести встречах. Лидером стал голкипер кипрского «Ариса» Вана Алвес, на счету которого 30 сейвов в шести матчах. На втором месте расположился вратарь польского «Ракува» Владан Ковачевич (27 сейвов в шести играх).

«Карабах» вышел в стыковые матчи Лиги Европы, где сыграет против португальской «Браги». Встречи пройдут 15 и 22 февраля.

Лунев выступает за «Карабах» с августа этого года. С 2017 по 2021 год Лунев представлял «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе голкипера семь матчей в составе национальной сборной России.

