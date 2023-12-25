Россиянка с дочерью сгорели в общежитии из-за пьяного соседа-циркача

В Красноярске мать с дочерью сгорели в общежитии из-за пьяного соседа-циркача

В Красноярске мать с дочерью сгорели в комнате в общежитии из-за пьяного соседа-циркача. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

По данным издания, россиянин рассказал на допросе следователям, что после работы выпил коньяка и заснул. Когда мужчина почувствовал, что в его комнате вспыхнул огонь, то выбежал на улицу.

В этот момент в соседнем помещении задыхались мать и дочь. Медикам не удалось их спасти. Позже сотрудники полиции установили, что циркач проживал в общежитии вместе с обезьяной. Животное также сгорело.

Россиянин написал явку с повинной. Его задержали.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе на трассе в Пыть-Яхе загорелся грузовик с людьми. С различными травмами пострадавших доставили в больницу. Причиной инцидента стала неисправность дизельного обогревателя.