Среда обитания
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16:57, 25 декабря 2023Среда обитания

Российский чиновник предложил помолиться для борьбы со снегом

Глава Карелии Парфенчиков предложил помолиться для борьбы со снегом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил россиянам обратиться в небесную канцелярию и помолиться для борьбы со снегом. С такой идеей он выступил во время заседания правительства республики, состоявшегося в понедельник, 25 декабря, запись доступна в официальном сообществе российского региона во «ВКонтакте».

В ходе беседы с чиновниками губернатор признался, что из-за чрезвычайно снежной зимы у региона нет возможности спасти от сугробов даже Петрозаводск. Парфенчиков добавил, что из резервного фонда на ликвидацию последствий снегопадов выделили последние 50 миллионов рублей.

«Чрезвычайная ситуация. Мы должны честно людям сказать, что мы снег из города не вывезем в таких количествах. Там нужны сотни миллионов. Да у нас и времени на это нет. Пока машина будет ходить туда-обратно, у нас весь город заледенеет, замерзнет и превратится в коллапс», — отметил глава Карелии. Чиновник подчеркнул, что даже в Москве, где он в данный момент находится, сталкиваются с проблемами по этой части.

Парфенчиков отметил, что в сложившейся ситуации жители Карелии могут винить главу республики или мэра города, где они живут, однако призвал не ругать природу. «Ну помолиться, конечно, нужно — может быть, небесная канцелярия на это отреагирует», — предложил он.

В декабре глава Казани Ильсур Метшин призвал граждан стирать пакеты во избежание проблем с экологией в городе.

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      Полина Кислицына
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