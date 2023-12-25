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16:32, 25 декабря 2023Мир

Сербская оппозиция перекрыла еще одну улицу в центре Белграда

N1: сербская оппозиция перекрыла еще одну улицу в центре Белграда

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сербская оппозиция в лице студенческой организации «Борьба» перекрыла еще одну улицу в центре Белграда. Об этом сообщает телеканал N1.

В частности, протестующие перекрыли часть улицы Кнеза Милоша, которая находится в центре города. В результате их действий, в городе начались пробки из частных автомобилей и общественного транспорта. Общее количество протестующих, перекрывших улицу насчитывает около 500 человек.

Протесты в Сербии начались из-за итогов внеочередных выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Набравшая более 23 процентов голосов оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов. Вечером 24 декабря представители оппозиции блокировали здание Скупщины, потребовав отмены итогов выборов.

Участники протестов в воскресенье бросали в полицию камни и бутылки, у двоих диагностировали тяжелые травмы. По словам президента Сербии Александр Вучича, в результате беспорядков были задержаны более 35 человек, также ведется поиск других участников штурма здания. В ответ на действия властей оппозиция пригрозила заблокировать Белград, если ее требования не будут выполнены.

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      Максим Габриелян
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