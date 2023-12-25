Сербская оппозиция перекрыла центр Белграда

ТАСС: более 1,5 тыс. сторонников сербской оппозиции перекрыли центр Белграда

Более полутора тысяч сторонников оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» перекрыли движение в центре Белграда и направились к зданию столичного полицейского управления. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие по призыву депутата парламента Сербии Срджана Миливоевича хотят «узнать судьбу» сторонников оппозиции, задержанных накануне в ходе беспорядков у здания администрации Белграда.

Полиция перекрыла все улицы на пути шествия, также прекращено движение общественного транспорта.

Протесты в Сербии начались из-за итогов внеочередных выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Набравшая более 23 процентов голосов оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов. Вечером 24 декабря представители оппозиции блокировали здание Скупщины, потребовав отмены итогов выборов.

Участники протестов в воскресенье бросали в полицию камни и бутылки, у двоих диагностировали тяжелые травмы. По словам президента Сербии Александра Вучича, в результате беспорядков были задержаны более 35 человек, также ведется поиск других участников штурма здания. В ответ на действия властей оппозиция пригрозила заблокировать Белград, если ее требования не будут выполнены.

