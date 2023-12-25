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18:52, 25 декабря 2023Мир

США решили повлиять на власти Израиля

WP: США решили убедить Израиль предотвратить крах администрации Палестины

Фото: Mohammed Salem / Reuters

США решили повлиять на власти Израиля и убедить их предотвратить крах администрации Палестины. Об этом пишет Washintgon Post (WP) со ссылкой на источники.

«Вашингтон натыкается на одно из первых препятствий — убедить Израиль разблокировать зарплаты, необходимые для предотвращения полного краха властей», — сказано в материале.

По данным газеты, американские чиновники за последние недели неоднократно бывали в комплексе президента Палестины Махмуда Аббаса на Западном берегу. Там они вели переговоры об обновлении состава руководства автономии, чтобы улучшить тяжелое положение непопулярной власти среди палестинцев, говорится в статье.

Помимо этого, в статье отмечается, что Белый дом ведет переговоры с представителями международного сообщества о новом правительстве Палестины с акцентом на большую роль в управлении сектором Газа после завершения конфликта.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал расширение военной операции в секторе Газа. По его словам, это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников.

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      Виктория Кондратьева
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