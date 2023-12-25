Сценарист «Слова пацана» не ожидал такого успеха проекта

Сценарист «Слова пацана» Золотарев признался, что не ожидал такого успеха

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золоторев рассказал о своей реакции на успех проекта. Об этом он сообщил в эфире Tsargrad.tv.

Кинематографист признался, что был уверен в успехе шоу, однако не мог ожидать, что сериал достигнет такого масштаба.

«И, в общем, когда я прочитал, что получилось, мы ожидали, что это будет очень хорошо. Но мы не могли ожидать того результата, которого добились. Потому что это было невозможно даже теоретически. Нельзя было предполагать того, что это выйдет за рамки всех возможных прогнозов. Потому что то, что случилось, ну, никто из аналитиков не мог это предсказать, конечно», — отметил Золотарев.

Он также порассуждал о продолжении проекта. По словам Золотарева, у героев сериала есть развитие, которого хватит еще на два сезона, однако решение о продлении шоу принимает режиссер Жора Крыжовников: «Это очень сложная тема. Потому что едва вышла последняя серия. И последние несколько суток Жора Крыжовников буквально жил в монтажке и в озвучке. И это было самое плохое время для того, чтобы дергать его и кричать: "Жора, Жора, давай поговорим про второй сезон!"»

Сценарист отметил, что решение о съемках второго сезона будет принято в ближайшие дни.

Ранее актер Иван Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», прокомментировал финал проекта.