Убит расследовавший коррупцию семьи Зеленского журналист

В Египте нашли тело журналиста аль-Алави, рассказавшего о вилле тещи Зеленского

В Египте нашли тело журналиста Мохаммеда аль-Алави, расследовавшего коррупцию семьи президента Украины Владимира Зеленского. Предварительно, он был убит, сообщает El Mostaqbal.

Об обнаружении тела стало известно 23 декабря. Полиция Хургады и родственники сходятся во мнении, что журналист подвергся нападению группы неизвестных. По данным правоохранителей, на теле было обнаружено множество переломов и гематом, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Аль-Алави стал известен после того, как сообщил о покупке тещей Зеленского Ольгой Кияшко виллы в элитном курорте Эль-Гуна за 4,8 миллиона долларов. В свою очередь, власти Украины и посольство в Египте отрицали информацию. Брат журналиста Ахмед рассказал, что расследователь получил множество угроз после публикации.

Ранее издание The Economist сообщило, что Служба безопасности Украины (СБУ) выбирает жертв покушений, чтобы угодить Зеленскому. В разговоре с журналистами бывший сотрудник ведомства назвал жертв атак «незначительными фигурами».