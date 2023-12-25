Украинская Рада предложила ввести День благодарения Богу

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о введении Дня благодарения Богу

Группа депутатов Верховной Рады предложила рассмотреть законопроект о введении праздника — Дня благодарения Богу. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Среди внесших проект парламентариев также указан спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В настоящее время текст документа опубликован не был.

О планах ввести новый праздник стало известно в октябре 2023 года. Тогда планировалось отмечать День благодарения Богу в последнее воскресенье сентября. Кроме того, эта дата должна была стать выходным днем.

В декабре на площади Независимости в Киеве мужчина осквернил Ханукию — восьмисвечник, символизирующий одноименный иудейский праздник. Свой поступок он объяснил нежеланием отдавать Украину евреям, которые, по его словам, заселяют страну, пока украинцы находятся на передовой.