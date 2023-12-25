Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:48, 25 декабря 2023Бывший СССР

Украинская Рада предложила ввести День благодарения Богу

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о введении Дня благодарения Богу

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom

Группа депутатов Верховной Рады предложила рассмотреть законопроект о введении праздника — Дня благодарения Богу. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Среди внесших проект парламентариев также указан спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В настоящее время текст документа опубликован не был.

О планах ввести новый праздник стало известно в октябре 2023 года. Тогда планировалось отмечать День благодарения Богу в последнее воскресенье сентября. Кроме того, эта дата должна была стать выходным днем.

В декабре на площади Независимости в Киеве мужчина осквернил Ханукию — восьмисвечник, символизирующий одноименный иудейский праздник. Свой поступок он объяснил нежеланием отдавать Украину евреям, которые, по его словам, заселяют страну, пока украинцы находятся на передовой.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР

      В Европе предрекли крах Украины из-за политики США

      В МГУ произошла вспышка кори

      В России рассказали о начале поставок в Китай одного вида продукции

      В PlayStation можно будет играть ногами

      Грузия представила план по вступлению в ЕС

      Путин подписал закон о подорожании визы для желающих увидеть Россию европейцев

      В России шестилетний ребенок попал в больницу после игры с новогодним украшением

      В российском городе рысь поселилась в доме

      В России частной охране объектов ТЭК разрешили уничтожать беспилотники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости