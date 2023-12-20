Осквернивший ханукию на Майдане в Киеве мужчина объяснил свой поступок

Осквернивший ханукию в центре Киева мужчина отказался отдавать Украину евреям

Мужчина, осквернивший ханукию на Майдане Незалежности в Киеве, заснял это на видео и объяснил свой поступок нежеланием отдавать Украину евреям. На кадрах, опубликованных изданием «Страна» в Telegram-канале, злоумышленник в праздник Хануки справляет нужду на памятник в виде ханукального подсвечника с восемью светильниками, установленный на центральной площади города.

«Наша земля — это украинская земля. Казаки, а не какие-то евреи будут заселять нашу землю. Наши парни гибнут за что? За то, что евреи будут заселять?» — сказал нарушитель.

Ранее Объединенная еврейская община Украины сообщила, что мужчину задержала полиция за акт антисемитизма. Против него возбудили уголовное дело.

Согласно украинским законам, проявление антисемитизма карается штрафом от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от пяти до восьми лет.