The Independent: без военной помощи Запада Авдеевка будет взята в ближайшие дни

Украинские военные полагают, что потеряют Авдеевку в ближайшие дни без военной помощи Запада. Об этом пишет The Independent.

В разговоре с изданием глава украинской администрации Авдеевки Виталий Барабаш выразил опасения в связи с приостановкой военной помощи от США.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке расходуют огромное количество боеприпасов, и без снабжения они будут вынуждены сдать населенный пункт в ближайшие дни. «Линия фронта может измениться, и это приведет к огромным потерям», — заявил он.

Его дополнил представитель 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Лазуткин, рассказавший, что его подразделение во многом зависит от западной военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Конгресс США одобрит пакет военной помощи Украине в январе. Он предположил, что и республиканцы, и демократы хотят одобрить помощь Украине.