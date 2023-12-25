Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:30, 25 декабря 2023Бывший СССР

Украинские военные предрекли сдачу Авдеевки в ближайшие дни

The Independent: без военной помощи Запада Авдеевка будет взята в ближайшие дни

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинские военные полагают, что потеряют Авдеевку в ближайшие дни без военной помощи Запада. Об этом пишет The Independent.

В разговоре с изданием глава украинской администрации Авдеевки Виталий Барабаш выразил опасения в связи с приостановкой военной помощи от США.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке расходуют огромное количество боеприпасов, и без снабжения они будут вынуждены сдать населенный пункт в ближайшие дни. «Линия фронта может измениться, и это приведет к огромным потерям», — заявил он.

Его дополнил представитель 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Лазуткин, рассказавший, что его подразделение во многом зависит от западной военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Конгресс США одобрит пакет военной помощи Украине в январе. Он предположил, что и республиканцы, и демократы хотят одобрить помощь Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Сербии подавили массовые беспорядки. Могли ли они привести к революции и как властям помогла Россия?

      Идею ввести льготную ипотеку с разными ставками по регионам оценили

      Исходный код GTA V выложили в сеть

      Путин разрешил призывникам служить в ФСБ

      На Украине призвали не ждать истребителей F-16 до конца года

      Стилистка назвала россиянкам самые модные наряды для встречи Нового года

      Песков указал на попытки спровоцировать беспорядки в Сербии из-за рубежа

      Певица встретилась с помешанным на ней поклонником и поплатилась жизнью

      Путин подписал закон о добровольческих формированиях в Росгвардии

      Отсидевшему 13 лет за чужое преступление россиянину снизили компенсацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости