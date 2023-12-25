В Азербайджане ответили Армении на очередные предложения по мирному договору

МИД Азербайджана: Баку ответил Еревану на предложения по мирному договору

Баку передал Еревану ответ на очередной пакет предложений по мирному договору. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью телеканалу AzTV.

Он уточнил, что азербайджанская сторона ответила Армении на пакет предложений, отправленный ею в конце ноября. Глава МИД также отметил, что важной частью работы над мирным соглашением являются прямые встречи представителей двух республик. Байрамов выразил надежду, что подобные мероприятия будут проводиться в 2024 году.

По его мнению, мирный договор «не является стопроцентным решением всех вопросов», однако может создать «основу для развития отношений между двумя странами». «Азербайджанское государство предпримет все зависящие от него шаги», — заверил дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян называл реалистичным подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время. По его словам, для этого необходимо, чтобы в Баку подтвердили согласованные между лидерами республик принципы.