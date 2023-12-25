Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 25 декабря 2023Бывший СССР

В Азербайджане ответили Армении на очередные предложения по мирному договору

МИД Азербайджана: Баку ответил Еревану на предложения по мирному договору

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Баку передал Еревану ответ на очередной пакет предложений по мирному договору. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью телеканалу AzTV.

Он уточнил, что азербайджанская сторона ответила Армении на пакет предложений, отправленный ею в конце ноября. Глава МИД также отметил, что важной частью работы над мирным соглашением являются прямые встречи представителей двух республик. Байрамов выразил надежду, что подобные мероприятия будут проводиться в 2024 году.

По его мнению, мирный договор «не является стопроцентным решением всех вопросов», однако может создать «основу для развития отношений между двумя странами». «Азербайджанское государство предпримет все зависящие от него шаги», — заверил дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян называл реалистичным подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время. По его словам, для этого необходимо, чтобы в Баку подтвердили согласованные между лидерами республик принципы.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине заявили об отравлении журналиста Красовского. Он жаловался на угрозы

      В Кремле высказались о новогоднем обращении Путина

      В Кремле рассказали о запланированной встрече Путина с Шойгу

      Убит расследовавший коррупцию семьи Зеленского журналист

      Резкий рост курса евро объяснили

      На Украине объяснили отсутствие акций против россиян в НХЛ

      В российском городе водопад кипятка залил пять этажей жилого дома

      В Госдуме заявили о развенчании офицером ВСУ одного мифа украинской пропаганды

      В Польше допустили новое блокирование границы с Украиной

      Стало известно о создании подземных военных производств на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости