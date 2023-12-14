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09:39, 14 декабря 2023Бывший СССР

Пашинян назвал реалистичным подписание мира с Азербайджаном в ближайшее время

Пашинян: подписание мира с Азербайджаном в ближайшее время очень реалистично

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время очень реалистично, если Баку подтвердит ранее согласованные между лидерами двух стран принципы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«В случае, если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично», — заявил премьер на церемонии открытия министерского заседания стран, не имеющих выхода к морю.

Накануне Баку передал Еревану 32 военнопленных. Кроме того, Армения и Азербайджан обсуждают вопрос отвода войск от границы. Инициатива была предложена армянской стороной.

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      Алевтина Запольская
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