Пашинян назвал реалистичным подписание мира с Азербайджаном в ближайшее время

Пашинян: подписание мира с Азербайджаном в ближайшее время очень реалистично

Подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время очень реалистично, если Баку подтвердит ранее согласованные между лидерами двух стран принципы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«В случае, если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично», — заявил премьер на церемонии открытия министерского заседания стран, не имеющих выхода к морю.

Накануне Баку передал Еревану 32 военнопленных. Кроме того, Армения и Азербайджан обсуждают вопрос отвода войск от границы. Инициатива была предложена армянской стороной.