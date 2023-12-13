Азербайджан передал Армении военнопленных

Премьер Пашинян: Азербайджан передал Армении 32 военнопленных

Баку передал Еревану 32 военнопленных, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«31 военнослужащий Республики Армения, плененный в 2020-2023 годах, и один военнослужащий, попавший в плен в Нагорном Карабахе в сентябре, пересекли азербайджанско-армянскую границу и находятся в Республике Армения», — написал он, опубликовав поименный список военных.

Премьер отметил, что перед возвращением к родственникам они пройдут предварительное медицинское обследование.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, что Баку и Ереван обговаривают возможность отвода войск от границы. Он уточнил, что инициатива была предложена армянской стороной.