В Белоруссии заявили о гибридной войне против Минска

Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: против Минска ведут гибридную войну

Против Минска ведут гибридную войну, пытаясь дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает агентство БелТА.

«Против нашей страны развязана гибридная война, экстремисты, террористы пытаются дестабилизировать обстановку на территории нашей страны, перечеркнуть нашу историческую память», — сказал Вольфович.

Секретарь Совбеза присутствовал на открытии памятного знака в честь погибшего в 1979 году под Кабулом экипажа самолета Ил-76 с десантниками на борту. По его словам, Белоруссия непобедима, пока молодежь приводят к таким памятникам.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Запад планирует разрубить единство России и Белоруссии. «Слава богу, что мы единство свое сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет», — сказал он.