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12:41, 25 декабря 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Фото: Leo Correa / AP

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне раздаются взрывы», — говорится в публикации. Мрочко также призвал жителей города не находиться на открытой местности.

Днем 25 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сначала предупредительные сигналы зазвучали в Киеве, а в течение нескольких минут распространились на все регионы республики.

Днем ранее произошла серия взрывов в Одессе. Перед этим в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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      Кристина Есикова
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