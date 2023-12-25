В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне раздаются взрывы», — говорится в публикации. Мрочко также призвал жителей города не находиться на открытой местности.

Днем 25 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сначала предупредительные сигналы зазвучали в Киеве, а в течение нескольких минут распространились на все регионы республики.

Днем ранее произошла серия взрывов в Одессе. Перед этим в Одесской области была объявлена воздушная тревога.