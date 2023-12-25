В Кремле рассказали о запланированной встрече Путина с Шойгу

Песков: в Санкт-Петербурге Путин посетит Северную верфь и встретится с Шойгу

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Санкт-Петербурга встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Сегодня президент работает в Санкт-Петербурге», — пояснил Песков. Помимо встречи с главой Минобороны, глава государства посетит Северную верфь, где примет участие в подъеме флага на фрегате «Адмирал Головко», отметил он.

Также Путин осмотрит стоящее на фрегате вооружение, добавил представитель Кремля.