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15:00, 25 декабря 2023Россия

В Кремле рассказали о запланированной встрече Путина с Шойгу

Песков: в Санкт-Петербурге Путин посетит Северную верфь и встретится с Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Санкт-Петербурга встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Сегодня президент работает в Санкт-Петербурге», — пояснил Песков. Помимо встречи с главой Минобороны, глава государства посетит Северную верфь, где примет участие в подъеме флага на фрегате «Адмирал Головко», отметил он.

Также Путин осмотрит стоящее на фрегате вооружение, добавил представитель Кремля.

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      Алан Босиков
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