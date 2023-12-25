Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 25 декабря 2023Россия

В Москве задержали 31 участника массовой оргии

Shot: в Москве задержали 31 участника массовой оргии в сауне

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве полиция задержала 31 человека за участие в массовой оргии в сауне, заподозрив некоторых в занятии однополым сексом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, вечеринка проходила в сауне, расположенной на третьем этаже торгового центра на Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе. Очевидцы вызвали полицию из-за шума. Правоохранительные органы после приезда обнаружили множество голых людей и разбросанные средства контрацепции.

В сауне также обнаружили 17 коробок с алкоголем. На четырех женщин и шестерых мужчин составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Одного из главных организаторов Алексея Журавлева отправили в спецприемник на 15 суток.

В ночь на 21 декабря прошла вечеринка под названием «Почти голые», организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Ее посетили многие звезды российского шоу-бизнеса, которые, согласно дресс-коду, были одеты в наряды, оголяющие тело. Недовольные общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Сербии подавили массовые беспорядки. Могли ли они привести к революции и как властям помогла Россия?

      Идею ввести льготную ипотеку с разными ставками по регионам оценили

      Исходный код GTA V выложили в сеть

      Путин разрешил призывникам служить в ФСБ

      На Украине призвали не ждать истребителей F-16 до конца года

      Стилистка назвала россиянкам самые модные наряды для встречи Нового года

      Песков указал на попытки спровоцировать беспорядки в Сербии из-за рубежа

      Певица встретилась с помешанным на ней поклонником и поплатилась жизнью

      Путин подписал закон о добровольческих формированиях в Росгвардии

      Отсидевшему 13 лет за чужое преступление россиянину снизили компенсацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости