Shot: в Москве задержали 31 участника массовой оргии в сауне

В Москве полиция задержала 31 человека за участие в массовой оргии в сауне, заподозрив некоторых в занятии однополым сексом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, вечеринка проходила в сауне, расположенной на третьем этаже торгового центра на Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе. Очевидцы вызвали полицию из-за шума. Правоохранительные органы после приезда обнаружили множество голых людей и разбросанные средства контрацепции.

В сауне также обнаружили 17 коробок с алкоголем. На четырех женщин и шестерых мужчин составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Одного из главных организаторов Алексея Журавлева отправили в спецприемник на 15 суток.

В ночь на 21 декабря прошла вечеринка под названием «Почти голые», организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Ее посетили многие звезды российского шоу-бизнеса, которые, согласно дресс-коду, были одеты в наряды, оголяющие тело. Недовольные общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.