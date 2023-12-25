Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 25 декабря 2023Силовые структуры

В Пулково двоих мужчин задержали за попытку пронести патроны в аэропорт

Двоих мужчин задержали за попытку пронести патроны в аэропорт Пулково

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Пулково задержали двоих мужчин, пытавшихся пронести на территорию аэродрома патроны. Об этом в понедельник, 25 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание 78.

По данным издания, один из них 19-летний гражданин Узбекистана. Служба безопасности обнаружила у него боеприпасы, когда молодой человек проходил через рамку металлоискателя. На допросе он пояснил, что патроны хранились у него в качестве сувенира. Той же ночью был задержан еще один 29-летний мужчина, пытавшийся пройти с боеприпасами на территорию аэропорта.

10 марта у актера и комика Майка Эппса изъяли в аэропорту заряженный пистолет Smith & Wesson

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса «разрушитель года». Что он означает?

      Адвокат пришедшего голым на вечеринку Ивлеевой рэпера заявил об обмане полицией

      Российский самолет-амфибия отработал учебное бомбометание

      Ди Каприо поздравил Казахстан

      В Совбезе заявили о постоянных атаках России со стороны иностранных спецслужб

      Известная актриса пожаловалась на преследования психа

      В российские школы вернут уроки труда

      В российском регионе загорелся автобус с пассажирами и попал на видео

      Украинский военный назвал направление с наибольшими потерями ВСУ

      Москвичей предупредили об аномально низком давлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости