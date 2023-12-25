В Пулково двоих мужчин задержали за попытку пронести патроны в аэропорт

Двоих мужчин задержали за попытку пронести патроны в аэропорт Пулково

В Пулково задержали двоих мужчин, пытавшихся пронести на территорию аэродрома патроны. Об этом в понедельник, 25 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание 78.

По данным издания, один из них 19-летний гражданин Узбекистана. Служба безопасности обнаружила у него боеприпасы, когда молодой человек проходил через рамку металлоискателя. На допросе он пояснил, что патроны хранились у него в качестве сувенира. Той же ночью был задержан еще один 29-летний мужчина, пытавшийся пройти с боеприпасами на территорию аэропорта.

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