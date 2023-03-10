Популярный актер попытался пронести в самолет заряженный пистолет и попался

У актера и комика Майка Эппса изъяли в аэропорту заряженный пистолет Smith & Wesson

Популярный актер и комик Майк Эппс попытался пронести в самолет заряженный пистолет в ручной клади и попался сотрудникам службы безопасности аэропорта. Оружие было изъято, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Эппс находился в своем родном городе Индиаполис ради проведения комедийного шоу и уже собирался уехать. В международном аэропорту в его сумке нашли пистолет Smith & Wesson 38-го калибра, заряженный четырьмя патронами. Мужчину не стали арестовывать и предъявлять обвинения, однако оружие было изъято.

Позже актер обратился через соцсети к своим поклонникам, объяснив, что после долгой ночи забыл об огнестрельном оружии, которое обычно носит для защиты. «Я все время ношу деньги, на мне украшения, и есть разные чуваки, которые грабят людей. Я хочу дать вам понять, что не делаю ничего плохого. Я держу пистолет, чтобы защищать себя», — заявил Эппс.

Ранее в июле пассажиры лайнера, который должен был вылететь из Благовещенска в Москву, были эвакуированы из-за сообщения о заложенном в салоне взрывном устройстве. Опасных устройств на борту не оказалось, телефонный террорист объяснил полицейским, что он таким образом просто пошутил.