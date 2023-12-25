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10:25, 25 декабря 2023Мир

В США криптокомпании резко увеличили финансирование политиков

FT: криптокомпании резко увеличили финансирование политиков в США

Фото: Tech Daily / Unsplash

Криптокомпании резко увеличили финансирование американских политиков для того, чтобы пролоббировать свои интересы в Конгрессе США. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В частности, корпорации вложили порядка 78 миллионов долларов в проект Fairshake. Данный проект позволит политикам, поддерживающим рынок криптофинансов, получать неограниченное количество средств на выборах 2024 года.

По мнению издания, поводом для участия в политике стало недавнее заключение в тюрьму основателя сервиса обмена цифровых валют FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который допустил отмыв денег и уклонение от санкций через свой сервис. После этого инцидента криптокомпании стали объектом критики политиков и бизнесменов.

«Я рассматриваю активизацию лоббистских усилий скорее как попытку повлиять на эти выборы и убедиться, что кандидаты от обеих партий, выступающие за криптовалюту, будут избраны, а не как ответ на недавние правоприменительные действия и судебные дела», — приводит газета слова основателя юридической компании OC Advisory Орландо Косме.

Ранее власти США по ошибке отправили мошеннику крупную сумму в криптовалюте. Ошибочный платеж в 55 тысяч долларов совершило Управление по борьбе с наркотиками США.

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      Максим Габриелян
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