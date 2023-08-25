Власти США по ошибке отправили мошеннику крупную сумму в криптовалюте

Forbes: Управление по борьбе с наркотиками США отправило мошеннику $55 тыс.

Власти США из-за невнимательности отправили мошеннику крупную сумму в криптовалюте. Ошибочный платеж в 55 тысяч долларов совершило Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), сообщает Forbes.

В мае 2023 года ведомство изъяло с двух учетных записей криптобиржи Binance 500 тысяч долларов, хранившихся в токенах Tether USD (USDT). Трансакции привлекли внимание мошенника, который заметил, как DEA перевело на один из кошельков подразделения Службы маршалов сумму в размере 45,36 доллара.

Злоумышленник создал криптовалютный кошелек, чьи реквизиты совпадали с номером счета Службы Маршалов и провел обратную трансакцию якобы от имени ведомства. В DEA не обратили внимания на неверный адрес кошелька и отправили мошеннику 55 тысяч долларов. Когда ошибку заметили, средства попытались заблокировать, но к тому времени их уже вывели из блокчейна.

Впервые криптовалюту в России арестовали весной 2022 года. Районный суд Петербурга решил наложить арест на 24 кошелька россиянина, обвиняемого в краже токенов Ethereum (эфир). На этих кошельках находилось 4 тысячи эфиров (по текущему курсу более миллиарда рублей), В инстанции разъяснили, что основным отличием криптовалют от фиатных денег является «только способ их возникновения, а поскольку понятие криптовалюты не закреплено законодательно, обозначение ее как "иное имущество" в обвинении и ходатайстве об аресте допустимо».

В Банке России неоднократно призывали не допустить «заражения» финансовой системы страны криптовалютами. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, регулятор выступает против стимулирования и разрешения использования криптовалют внутри страны. При этом цифровые активы могут использоваться в международной торговле, добавила она.