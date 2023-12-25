Валиева порассуждала о начале тренерской карьеры

Камила Валиева допустила, что начнет тренерскую карьеру

Российская фигуристка Камила Валиева порассуждала о возможном начале тренерской карьеры. Ее слова приводит РИА Новости.

«Поработать тренером мне было бы точно интересно. Надеюсь, и фигуристам я смогу что-то подсказать, поэтому этот вариант я бы точно не исключала», — допустила спортсменка.

Она также высказалась по поводу возможного открытия собственной школы. «Так далеко я не загадываю. Это вопрос не одного дня и даже не одного года», — добавила Валиева.

На завершившемся в Челябинске чемпионате страны Валиева заняла третье место. Фигуристка является фигуранткой допингового расследования. В пробе Валиевой от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.