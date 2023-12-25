Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
4:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
Завтра
15:30 (Мск)
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Шеффилд Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|19-й тур
17:34, 25 декабря 2023Спорт

Валиева порассуждала о начале тренерской карьеры

Камила Валиева допустила, что начнет тренерскую карьеру

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева порассуждала о возможном начале тренерской карьеры. Ее слова приводит РИА Новости.

«Поработать тренером мне было бы точно интересно. Надеюсь, и фигуристам я смогу что-то подсказать, поэтому этот вариант я бы точно не исключала», — допустила спортсменка.

Она также высказалась по поводу возможного открытия собственной школы. «Так далеко я не загадываю. Это вопрос не одного дня и даже не одного года», — добавила Валиева.

На завершившемся в Челябинске чемпионате страны Валиева заняла третье место. Фигуристка является фигуранткой допингового расследования. В пробе Валиевой от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские бойцы спасли брошенную на поле боя военнослужащую ВСУ. Она лежала в кустах и подавала рукой сигнал о помощи

      ХАМАС отказалось от предложения Египта о перемирии в обмен на власть в Газе

      Россиян предупредили о низких ценах на отдых в Турции в 2024 году

      В Дагестане четыре ребенка отравились угарным газом

      Появились подробности закончившейся задержаниями оргии в Москве

      Особые грузовики проехали по России и помогли собрать деньги

      Валиева порассуждала о начале тренерской карьеры

      Полиция приняла решение по уголовному делу против Киркорова

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Доля иностранных денег в российском госдолге упала до минимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости