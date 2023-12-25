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13:10, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

VK и «Дзен» объявили о запуске «Культуры под шубой»

VK и «Дзен» запускают эксклюзивный контент от экспертов в сфере культуры

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

VK и «Дзен» запускают спецпроект «Культура под шубой» — с 25 по 29 декабря пользователи «ВКонтакте» и «Дзена» получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям и новогоднему контенту от учреждений и деятелей культуры. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В акции участвуют более 100 учреждений культуры, в их числе музей-заповедник «Петергоф», «Мультимедиа Арт Музей», Приморская сцена Мариинского театра, «Музей Фаберже», Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Третьяковская галерея, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и другие.

Так, проект открыла российская актриса театра и кино Юлия Пересильд: в ночь с 24 на 25 декабря она провела новогоднюю трансляцию, в рамках которой подвела итоги года и рассказала о творческих планах на будущий год. 25 декабря в сообществе Московской Филармонии пройдет трансляция концерта ансамбля Questa Musica.

На следующий день состоится трансляция спектакля «Комната Шекспира» в паблике Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. Наконец, 28 и 29 декабря в сообществе «ВКонтакте» Leoclassics.tv пройдут трансляции специальных новогодних мероприятий.

Помимо этого, в рамках «Культуры под шубой» блогер Никита Тау из проекта «Одиннадцать» ответит в прямом эфире на вопросы подписчиков, а исполнительница Анна Егоян прочтет свои стихи. «Культурный» новогодний контент можно будет найти и в тематической подборке «VK Клипов». Героями видеороликов стали ведущие артисты театра, кино и балета России.

В «Дзене» историк искусств и ведущая Artifex Алина Сопова опубликует видео на тему «Рецепты к столу от Сальвадора Дали» на канале «Купчиха за чаем. Искусство». В свою очередь автор документальных фильмов Олег Заянов расскажет о влиянии европейской культуры на Америку.

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      Варвара Кошечкина
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