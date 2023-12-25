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05:46, 25 декабря 2023Бывший СССР

Военкор сообщил об иссякших контратаках ВСУ

«Известия»: контратаки ВСУ практически закончились

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на донецком направлении практически полностью прекратили контратаки. Об этом военкору «Известий» Дмитрию Астраханю рассказал офицер 110-й бригады с позывным Самара.

«Штурмовать перестали в ответ. Они иногда пытаются что-то сделать, но не так, как было летом. Тогда они каждый день пытались что-то у нас отобрать, сейчас — нет», — поведал военный.

Самара предположил, что это связано с нехваткой в ВСУ боеприпасов и низким уровнем подготовки украинских бойцов. Также он допустил, что командование перебросило подразделения на другие направления. В результате, рассказал военкору офицер, на многих участках фронта Российские войска от обороны переходят к наступательным действиям.

20 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта, «выдохлись» и несут большие потери. По его словам, противник еще предпринимает «некоторые контратаки» со стороны Работино, «но по всему фронту сегодня инициатива полностью у наших военных».

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