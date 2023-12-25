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17:20, 25 декабря 2023Ценности

Врач перечислила россиянам способы сохранить качество волос зимой

Фото: freestocks / Unsplash

Врач-трихолог, косметолог и дерматовенеролог Галина Русакова перечислила россиянам способы сохранить качество волос зимой. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

В первую очередь доктор призвала интенсивно увлажнять волосы в холодное время года. «Выбирайте шампуни, бальзамы с увлажняющими компонентами, которые позволят напитать волосы и сохранить их эластичность, естественный блеск», — уточнила она.

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Помимо этого, Русакова отметила важность использования увлажняющих масок минимум два раза в неделю. Кроме того, она напомнила о пользе пилингов, если на коже головы присутствует шелушение или себорейный дерматит.

Среди прочего, эксперт порекомендовала не распускать на улице локоны, поскольку в таком состоянии они быстрее теряют влагу и становятся тусклыми и ломкими.

Не стоит забывать, что металлические и пластиковые расчески способствуют электризации волос. Зимой следует отдать предпочтение деревянным расческам: они оказывают хороший массажный эффект, улучшают кровообращение кожи головы и обеспечивают более активное питание волосяных фолликулов

Галина Русаковатрихолог

В заключение специалистка посоветовала следить за питанием, проходить обследования и принимать необходимые витамины.

Ранее в декабре врач Анастасия Курская назвала россиянкам вредящую волосам позу для сушки феном. Речь шла о наклоненной вниз голове.

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      Екатерина Ештокина
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