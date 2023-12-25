Врачам скорой помощи разрешили оказывать помощь пациентам без получения согласия

Путин подписал закон о праве скорой помогать пациенту без получения согласия

Президент России Владимир Путин подписал закон об оказании скорой помощи без получения добровольного согласия пациента. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Медработник выездной бригады скорой, назначенный старшим, сможет принимать решение о медицинском вмешательстве без информированного добровольного согласия пациента, если человек не способен выразить свою волю.

Как подчеркивается в документе, это касается оказания специализированной помощи вне медицинского учреждения. Однако гражданин и его представители могут отказаться от медвмешательства. В таком случае следует предоставить письменно оформленный документ.

В ноябре глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил информировать пациентов о прибытии бригад скорой помощи по СМС. Обращение он направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

В частности, политик обратил внимание на то, что в законодательстве отсутствует указание на обратную связь с пациентами. Граждан не уведомляют об ожидаемом времени приезда врачей после того, как вызов поступил на единый номер скорой медицинской помощи.

Слуцкий предложил закрепить положение об информировании на законодательном уровне.