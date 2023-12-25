Врачам скорой помощи разрешили оказывать помощь пациентам без получения согласия
Президент России Владимир Путин подписал закон об оказании скорой помощи без получения добровольного согласия пациента. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
Медработник выездной бригады скорой, назначенный старшим, сможет принимать решение о медицинском вмешательстве без информированного добровольного согласия пациента, если человек не способен выразить свою волю.
Как подчеркивается в документе, это касается оказания специализированной помощи вне медицинского учреждения. Однако гражданин и его представители могут отказаться от медвмешательства. В таком случае следует предоставить письменно оформленный документ.
В ноябре глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил информировать пациентов о прибытии бригад скорой помощи по СМС. Обращение он направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.
В частности, политик обратил внимание на то, что в законодательстве отсутствует указание на обратную связь с пациентами. Граждан не уведомляют об ожидаемом времени приезда врачей после того, как вызов поступил на единый номер скорой медицинской помощи.
Слуцкий предложил закрепить положение об информировании на законодательном уровне.