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11:52, 25 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Дворец культуры в Горловке в ДНР

Мэр Горловки Приходько сообщил об ударе ВСУ по Дворцу культуры

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по дворцу культуры в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Приходько рассказал, что украинские военные обстреляли здание Дворца культуры «Никитовский» в поселке станции Никитовка, относящейся к Горловке. Подробностей о повреждениях и пострадавших на данный момент нет.

Также мэр Горловки сообщил, что ударом ВСУ повреждены дом и газопровод по улице Минина и Пожарского. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские военные обстреляли школу в Кировском районе Донецка. По его сведениям, ВСУ вели артиллерийский обстрел из 155-миллиметровых орудий натовского калибра.

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      Юрий Леонов
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