Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 25 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ получили машины латвийских пьяниц

Delfi: Латвия передала Украине машины, конфискованные у нетрезвых водителей

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

За 2023 год Латвия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) транспортные средства, изъятые у нетрезвых латвийских граждан, на сумму почти миллион евро. Это следует из сообщения портала Delfi.

Всего Киеву по состоянию на середину декабря передали 271 единицу транспорта на сумму 903 тысячи евро. На Украину в рамках проекта «Twitter-конвой» машины доставлял латвийский активист Рейнис Позняк. По сообщениям СМИ, проект помогает снабжать транспортными средствами ВСУ, Национальную гвардию Украины, Главное управление разведки Украины и силы территориальной обороны.

Законопроект «О поддержке гражданского населения Украины», по которому латвийское правительство получило возможность изымать личный транспорт у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и передавать его Украине, был принят Сеймом Латвии 16 февраля. В Риге заявляли, что цель этого закона — поддержка украинского общества.

Согласно информации портала, в ближайшее время украинцам должны передать еще 34 машины.

В июне Латвия и Литва оценили военную поддержку, которую прибалтийские страны предоставили Украине, на сумму в 450 миллионов евро. Большую часть этих денег — около 300 миллионов евро — Киеву передала именно Латвия.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Протестующие в Сербии разгромили историческое здание и напали на полицию. Мэр Белграда назвал беспорядки майданизацией

      Теннисистка с Украины пожаловалась на здоровье после отказа от игры с белоруской

      У россиянки случился септический шок из-за инъекции от «врача»-иностранца в ТЦ

      Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

      В Белграде рассказали о последствиях беспорядков

      13-летняя российская блогерша купила себе трехэтажный дом

      Российского подростка задержали за 350 ложных сообщений о минировании

      43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о своей пластике

      В России предложили альтернативу штрафу за забытые водительские права

      Против вытолкнувшего из окна эскортницу россиянина решили завести дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости