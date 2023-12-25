ВСУ получили машины латвийских пьяниц

Delfi: Латвия передала Украине машины, конфискованные у нетрезвых водителей

За 2023 год Латвия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) транспортные средства, изъятые у нетрезвых латвийских граждан, на сумму почти миллион евро. Это следует из сообщения портала Delfi.

Всего Киеву по состоянию на середину декабря передали 271 единицу транспорта на сумму 903 тысячи евро. На Украину в рамках проекта «Twitter-конвой» машины доставлял латвийский активист Рейнис Позняк. По сообщениям СМИ, проект помогает снабжать транспортными средствами ВСУ, Национальную гвардию Украины, Главное управление разведки Украины и силы территориальной обороны.

Законопроект «О поддержке гражданского населения Украины», по которому латвийское правительство получило возможность изымать личный транспорт у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и передавать его Украине, был принят Сеймом Латвии 16 февраля. В Риге заявляли, что цель этого закона — поддержка украинского общества.

Согласно информации портала, в ближайшее время украинцам должны передать еще 34 машины.

В июне Латвия и Литва оценили военную поддержку, которую прибалтийские страны предоставили Украине, на сумму в 450 миллионов евро. Большую часть этих денег — около 300 миллионов евро — Киеву передала именно Латвия.