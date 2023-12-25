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16:44, 25 декабря 2023Экономика

Российские компании заставят раскрывать валютные активы своих «дочек»

Путин обязал экспортеров с 1 марта раскрывать валютные активы своих «дочек»

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин обязал российских экспортеров с 1 марта раскрывать Банку России данные о валютных активах и обязательствах своих «дочек», в том числе зарубежных компаний. Подписанный документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В настоящее время экспортеры обязаны сообщать Центробанку только о своих валютных активах и обязательствах. Изменения, как сказано в пояснительной записке, направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также позволят своевременнее заметить возникающие дисбалансы.

Форму, в которой подается отчетность, должны будут к тому времени утвердить Центробанк, Минфин и Минэкономразвития. При этом ЦБ больше не обязан будет размещать на сайте список экспортеров, которые обязаны делиться с ним такой информацией. Регулятор сам будет решать, как именно сообщать компаниям о попадании в перечень.

Отдельно с 1 июля российские юридические лица, входящие в одну международную группу компаний (МГК) с иностранными, должны будут сообщать налоговым органам об открытии или закрытии счетов или вкладов таких нерезидентов за рубежом. Им придется предоставлять отчеты о движении средств по таким счетам и по электронным переводам через иностранные платежные системы с подтверждающими документами. Порядок предоставления отчетов утвердит правительство.

Документ, расширяющий возможности Центробанка в вопросе отслеживания движения денег российских компаний, был внесен в Госдуму в конце октября. В первой редакции говорилось, что сообщать об активах дочерних компаний экспортеры будут уже с 1 января 2024 года. Один из чиновников объяснял, что данные о валютной выручке сейчас очень разрозненны, и никто их в целом не видит.

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      Платон Щукин
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