Центробанк усилит контроль за движением российских денег за рубежом

«Ъ»: Центробанку могут дать право контроля над активами экспортеров за рубежом

Правительство внесло в Госдуму поправки к закону о валютном регулировании и контроле, который в числе прочего увеличивает полномочия Центробанка в вопросе отслеживания движения денег российских компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Документ обязывает с 1 января 2024 года отчитываться перед регулятором о валютных операциях не только самих экспортеров, но и их зарубежных дочерних структур. Под новые требования попадут не все налоговые резиденты, но какие именно — неизвестно, их список должен позднее определить Банк России. Также регулятор вместе с Минфином и Минэкономразвития должен будет позднее назвать состав, форму, сроки и порядок составления и предоставления данных.

Сама по себе норма, позволяющая ЦБ определять порядок предоставления экспортерами сведений о валютной выручке, есть в законе еще с 2021 года. Однако в текущей редакции она не распространяется на зарубежных «дочек».

Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения связаны с «реализующимися геополитическими рисками», они позволят своевременно выявлять дисбалансы, которые угрожают стабильности финансового рынка.

Ранее в разговоре с изданием один из высокопоставленных чиновников отмечал, что данные по валютной выручке и ее движению крайне разрозненны и никто не видит полной картины. В свою очередь источник в деловых кругах предположил, что компании будут противиться предоставлению реальных данных, в том числе за счет удлинения цепочек поставок.

Законопроект поступил после вступления в силу указа президента страны Владимира Путина об обязательных продажах валютной выручки экспортерами, что связано с намерением властей укрепить курс рубля.

В общей сложности он касается 43 компаний, для которых доля экспорта в выручке превышает 60 процентов, но их список не опубликован. Участники списка должны выводить в Россию не менее 80 процентов валюты, полученной по экспортным контрактам, а после продавать на рынке не менее 90 процентов от этой суммы. Соответственно, был усилен и контроль за исполнением этих требований. Экспортерам приходится предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты, а в некоторых компаниях действуют представители Росфинмониторинга, которые подтверждают корректность данных.

Ранее сегодня, 30 октября, издание Forbes сообщило, что российские власти намерены расширить круг компаний, сделки которых будут проверять для недопущения вывода денег за рубеж. Следить за процессом будут Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС).