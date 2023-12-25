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19:38, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» оценила начало карьеры словами «из говна вылезли»

Кадр: Елизавета Варвара Аранова / YouTube

Популярная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала о сложностях в начале карьеры. Об этом она порассуждала в выпуске подкаста «Страхи», доступном на YouTube.

«Мы вспоминаем просто регулярно с девчонками в "Женском стендапе", как мы одну гречку брали на троих. Мы вместе из говна реально вылезли», — рассказала Щербакова.

Ведущая подкаста, юмористка Елизавета-Варвара Аранова, добавила, что в начале карьеры сталкивалась и с другими сложностями. По ее словам, во времена ее выступлений в «Открытом микрофоне» начинающим юмористам нужно было приводить на выступление по два зрителя, чтобы оно состоялось. Аранова пожаловалась, что найти желающих было трудно.

Ранее Щербакова рассказала об алкоголе во время ее участия в телеигре КВН. Юмористка призналась, что она вместе с командой часто пила до раннего утра.

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