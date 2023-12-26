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05:47, 26 декабря 2023Бывший СССР

Артиллеристы ВС РФ расчетом САУ «Мста-С» уничтожили укрепления ВСУ под Купянском

САУ «Мста-С» ВС РФ ликвидировал укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Артиллеристы группировки «Запад» ВС РФ расчетом САУ «Мста-С» ликвидировали укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Военнослужащие гаубичного дивизиона беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные укрепленные позиции и живую силу противника», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

В МО РФ добавили, что убедиться в поражении целей помогли кадры объективного контроля с беспилотников. В этот раз удар пришелся по пехоте противника, находившейся в укрытии на расстоянии 17,5 километра от гаубицы.

«Мы обязательно передвигаемся, потому что противник также слышит выстрелы, наблюдает. Перемещаемся после каждой отработки и продолжаем дальше ведение огня. Работа происходит ежедневно», — отчитался командир орудия с позывным Шайба.

Расчет САУ «Мста-С» больше года служит в зоне специальной военной операции (СВО), его артиллеристы учатся быть универсалами, чтобы при непредвиденных обстоятельствах иметь возможность заменить товарищей.

«Машину нельзя бросать. Это второй дом. И стоять тоже нельзя на месте, нужно всегда ездить. У нас такая работа — мы должны выезжать, отстреливаться и уезжать. У нас в батарее все друг другу помогают», — рассказал механик-водитель с позывным Никотин.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении российской армией пусковых установок немецкого ЗРК IRIS-T в зоне СВО. Кроме того, ВСУ лишились радиолокационной станции обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6 и склада горюче-смазочных материалов.

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      Александра Синицына
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