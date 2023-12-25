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15:20, 25 декабря 2023Россия

Армия России поразила пусковые установки немецкого ЗРК IRIS-T в зоне СВО

Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок ЗРК IRIS-T в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Армия России поразила пусковые установки немецкого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6. Также в зоне проведения СВО был поражен склад горюче-смазочных материалов украинских войск.

По выявленным целям отработали ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и беспилотники, отметили в Минобороны.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении скопления украинской техники на краснолиманском направлении. По словам одного из российских военнослужащих, за два дня боевой работы на указанном участке были поражены два опорных пункта противника.

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      Алан Босиков
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