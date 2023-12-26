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02:00, 26 декабря 2023Из жизни

Мужчина расправился с пенсионеркой из-за собачьего лая

Житель Индии расправился с пожилой женщиной из-за лая ее домашней собаки

Фото: Enrique Bancalari / Unsplash

35-летний житель Индии расправился с пенсионеркой из-за того, что ее собака лаяла на него. Об этом сообщает New9Live.

Трагическое происшествие случилось в городе Индаур, штат Мадхья-Прадеш. Около 22:30 работник магазина возвращался домой с работы. Возле одного из домов на него начала лаять домашняя собака. «Из-за постоянного собачьего лая мужчина не смог пройти по дороге и начал кричать», — рассказали в полиции.

Пожилая хозяйка животного вышла на улицу и вступила в перепалку с мужчиной. Через некоторое время он сильно ударил женщину ногой в живот, после чего она упала на мостовую. Очевидцы сразу же доставили пострадавшую в больницу, но было поздно. Спасти ей жизнь не удалось.

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После этого индийца задержали. Его обвинили в совершении тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что семья расправилась с молодой жительницей Пакистана из-за танца с неким юношей. Видео, на котором девушка танцевала со своим приятелем, стало популярным в сети, что вызвало гнев ее родных.

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      Никита Савин
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