Мужчина расправился с пенсионеркой из-за собачьего лая

Житель Индии расправился с пожилой женщиной из-за лая ее домашней собаки

35-летний житель Индии расправился с пенсионеркой из-за того, что ее собака лаяла на него. Об этом сообщает New9Live.

Трагическое происшествие случилось в городе Индаур, штат Мадхья-Прадеш. Около 22:30 работник магазина возвращался домой с работы. Возле одного из домов на него начала лаять домашняя собака. «Из-за постоянного собачьего лая мужчина не смог пройти по дороге и начал кричать», — рассказали в полиции.

Пожилая хозяйка животного вышла на улицу и вступила в перепалку с мужчиной. Через некоторое время он сильно ударил женщину ногой в живот, после чего она упала на мостовую. Очевидцы сразу же доставили пострадавшую в больницу, но было поздно. Спасти ей жизнь не удалось.

После этого индийца задержали. Его обвинили в совершении тяжкого преступления.

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